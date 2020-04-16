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Yataş Grup’tan 500 Bin Maske

Yataş Grup, günde 20 bin adet ile ilk etapta toplam 500 bin maske üretecek
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Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, koronavirüs salgını sürecinde en önemli ihtiyaçlardan biri olan maske üretimine başladı.

500 BİN MASKE

Yataş Grup, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, belirli kurumlara destek olmak, çalışanlarının ve iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koruyucu maske üretimine başladı. Günlük 20 bin adet hedefiyle ilk aşamada 500 bin maske üretimi gerçekleştireceği proje için Yataş Grup, belirli üretim hatlarında makine uyarlama çalışması gerçekleştirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Yataş Grup, daha önce de “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma kampanyasına 1 milyon TL destek vermiş, sağlık çalışanlarının hastanelerde dinlenebilmesi amacıyla 6 hastaneye koltuk, artan temizlik ihtiyaçları sebebiyle çarşaf ve yastık gönderileri yapmış, ihtiyaç halinde de destek olmaya devam edeceğini bildirmişti.

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Yorumlar

(1)
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Serdar - Eczanelerin hepsinde maske kalmamıştır yazıyor camlarında dağıtılan maskeler nerede?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 10:50

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