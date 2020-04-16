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Aksigorta araştırdı kobiler siber risklere açık

Aksigorta tarafından KOBİ’ler özelinde gerçekleştirilen araştırma, işletmelerin yüzde 44’ünün evden çalışma düzenine geçtiğini ancak bunların %79'unun hiçbir siber güvenlik önlemi almadığını, geri kalanların da anti-virüs programları ve firewall gibi basit güvenlik önlemlerinden öteye geçemediğini gösteriyor
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Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi alan koronavirüs salgını kapsamında değişen iş yaşamı ve beraberinde gelişen uzaktan çalışma modeli, sadece bireyler için değil kurumlar için de büyük bir risk teşkil ediyor. Salgın nedeniyle çalışanların evlerinden işlerini yürüttüğü yeni dönemde, korunmasız kalan şirket ağları önlem alınmaması halinde çok büyük siber risklere davetiye çıkarabilir. Sabancı Holding iştiraki Aksigorta’nın, 25 Mart-01 Nisan tarihleri arasında KOBİ’ler özelinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, evden çalışma düzenine geçen işletmelerin, ağırlıklı olarak bu dönemde aldığı önlemlerin çalışanların bilgisayarına virüs programları yüklemek ve şirket için firewall kullanımı başlatmaktan öteye geçmediğini ortaya koydu.


Kobilerin yüzde 23’ü veri güvenliği konusunda endişe taşıyor

Aksigorta’nın Yöntem Araştırma firması ile birlikte gerçekleştirdiği, 12 ilde, hizmet ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 304 mikro KOBİ’yi kapsayan araştırmasına göre; Kobilerin %56'sı halen "işyerinde" faaliyetlerine devam ederken, %44'ü evden çalışıyor. Tüm mikro kobilerin %23'ü ise "kurumsal veri güvenliği" konusunda endişe taşıyor.


Araştırmaya göre koronavirüs salgını döneminde Mikro Kobilerin %21'i siber güvenlik konusunda önlem alırken, söz konusu önlemin "çalışan bilgisayarlarına virüs programı" yükleme olduğu dikkat çekiyor. Siber güvenlik algısı çerçevesinde, tüm mikro kobilerin %34'ü ‘kurumsal veri güvenliği’ni iyi bir çalışma ile "öngörülebilir" ve "engellenebilir" olarak algılıyor. Yine araştırmaya göre; tüm işletmeler nezdinde "evden çalışma" ile ilgili olarak siber riskler konusunda çalışan bilgilendirmesinin %35 düzeyinde yapıldığı görülürken, halen "evden çalışan" %44'lük grup içinde bu oranın %52'ye kadar çıktığı dikkat çekiyor.

Önlem almayan işletmeler risk altında

Bu dönemde şirket verilerine bilgisayar ve telefonlardan uzaktan erişim sağlamasının şirketler için büyük bir risk taşıdığını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, bu dönemde kurum cihazlarından veri sızıntıları sonucu oluşabilecek maddi zarar ve itibar kayıplarına karşı korunmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yaptıkları araştırmaya göre, mikro Kobilerin büyük bir risk altında olduğunu belirten Altıngöz; “Tüm mikro kobilerin %23'ü "kurumsal veri güvenliği" konusunda endişe taşıyor. Mikro Kobilerin %21'i siber güvenlik konusunda önlem alırken, alınan bu önlemler "çalışan bilgisayarlarına virüs programı" yüklemenin ötesine geçmediğini ortaya koyuyor” dedi. Bu dönemde şirket verilerini güvenle korumak için pek çok tedbirin alınabileceğini ifade eden Altıngöz; “Kobiler yazılımlarını güncelleştirmeli ve güncel tutmalı. Kurum içinde güvenlik ve gizlilik politikaları oluşturulmalı, şirket dosyalarına erişim konusunda kurallar belirlenmeli ve her çalışanın her dosyaya ulaşması engellenmeli. Şirket verilerine uzaktan erişimde mutlaka çift faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalı” şeklinde değerlendirmede bulundu.


Siber Koruma Sigortası ile risklerin önüne geçin

Siber Koruma Sigortası ile kurumların siber risklere karşı büyük bir koruma sağlayabileceğine de dikkat çeken Altıngöz; bu ürünün geniş teminat yapısı ile farklı senaryolara göre kurumları koruduğu ve olası siber risk ve bu risklerin oluşturacağı zararların önüne geçebileceğine dikkat çekti.

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