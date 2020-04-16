Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:23 TSİ- Gündem G: Bugün 11:25 TSİ

Kartepe’de yeni genelge iş yerlerine tebliğ edildi

Kartepe Belediyesi Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararları ilçe genelinde faaliyet gösteren bakkal, büfe ve tekel bayilerine tebliğ etti
mask

Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararları ilçe genelinde faaliyet gösteren 160 bakkal, büfe ve tekel bayilerine tebliğ etti. Kurul tarafından alınan karar uyarınca bakkal, büfe ve tekel bayileri 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Kurul tarafından alınan kararlara uyulmayan iş yerleri ise ilgili madde uyarınca cezalandırılacağı belirtildi.

Bugün 11:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çiftçi’den ilçe başkanlarıyla video konferans mask
Çiftçi’den ilçe başkanlarıyla video konferans
Aksigorta araştırdı kobiler siber risklere açık mask
Aksigorta araştırdı kobiler siber risklere açık
Yataş Grup’tan 500 Bin Maske mask
Yataş Grup’tan 500 Bin Maske
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu mask
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Koca açıkladı: 4 bin 281 yeni vaka! mask
Koca açıkladı: 4 bin 281 yeni vaka!
KSO, Nisan ayı meclisi online yapıldı mask
KSO, Nisan ayı meclisi online yapıldı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
İYİ Parti’den suç duyurusu mask
İYİ Parti’den suç duyurusu
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor... mask
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...
Gölcük'teki yurt hastane oldu! mask
Gölcük'teki yurt hastane oldu!

GALERİ

İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL