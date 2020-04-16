Kocaelisporlu taraftarlar korona salgınına karşı Yeşil siyahlı ekibin logosunu taşıyan maskelerle korunuyor. Kocaelispor'un taraftar mağazasında da satılan ve kampanyada hediye edilen logolu maskeler büyük ilgi görüyor
Bugün 11:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:28 TSİ
Korona’ya fanatik önlem !..
Kocaelispor Logolu Maske Koronoya taraftar önlemi geldi
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz