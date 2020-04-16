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Korona’ya fanatik önlem !..

Kocaelispor Logolu Maske Koronoya taraftar önlemi geldi
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Kocaelisporlu taraftarlar korona salgınına karşı Yeşil siyahlı ekibin logosunu taşıyan maskelerle korunuyor. Kocaelispor'un taraftar mağazasında da satılan ve kampanyada hediye edilen logolu maskeler büyük ilgi görüyor

Bugün 11:26 TSİ - Spor

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