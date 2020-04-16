Gebzeliler’in kitap keyfi sürüyor

Gebze Belediyesi Evde Kal Kitapla Kal hizmetinde kitap dağıtımları sürüyor. Telefonla kitap talebini ileten vatandaşlara kitapları Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla ulaştırılıyor.
KİTAPLAR ADRESLERE ULAŞTIRILIYOR
Covid 19 virüsle mücadele kapsamında sosyal izalosyon yasağı getirilen 20 yaş altı ve 65 üstü vatandaşların evlerinde zamanlarını dolu dolu geçirmeleri amacıyla başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetine başvuran Gebzeli genç, çocuk ve yetişkinlerin taleplerini hızla değerlendiren belediye ekipleri kitapları istenilen adreslere ulaştırıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz