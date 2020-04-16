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Sodexo’dan İşverene Ramazan Desteği

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Ramazan ayında çalışanlarına destek olmak isteyen işletmelere hem hijyenik ve pratik hem de avantajlı bir çözüm sunuyor
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 Sodexo Gift Pass Gıda mobil hediye kartı siparişi veren firmalar her 1000 TL’lik siparişi için 70 TL kazanıyor, çalışanlar ise diledikleri markette alışveriş yapmanın özgürlüğünü yaşıyor.Ramazan ayında çalışanlarına Sodexo mobil gıda hediye kartı (Gift Pass) ile gıda yardımı yapan firmalar bir yandan %39’a varan vergi avantajı elde ederken, diğer taraftan operasyonel kolaylık sağlıyor. Her 1000 TL’lik siparişine anında 70 TL kazanan firmalar, çalışanlarına Sodexo ile seçme özgürlüğü sunarak destek oluyor.

4000 SATIŞ NOKTASINDA ALIŞVERİŞ

Ücretsiz mobil kart şeklinde verilen Gift Pass Gıda kartı sayesinde çalışanlar alışverişlerini temassız ödemeyle hijyenik ve güvenli bir şekilde yapabiliyor, 4000 noktada alışveriş yapmanın özgürlüğünü yaşıyor.

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