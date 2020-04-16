Kaptan ne demek istedi ?

Taraftar, Burak’ın ne emek istediği konusunda kafa yorarken, kaptandan bir açıklama gelmedi. Burak Süleyman mesajında aynen şu cümleyi kullandı: İŞ EHLİ OLMAYA VERİLDİĞİ ZAMAN KIYAMETİ BEKLE !..

YÖNETİMLE TARAFTAR VE FUTBOLCULAR ARASINDA SİTEM VAR…

Liglerin ertelenmesine yakın, sosyal medya üzerinden ve diğer platformlarda, taraftar ile başkan ve yönetim arasındaki gerginlik had safhaya çıkmış, futbolcuların da sosyal mesajlarda bu gruplar arasında bölündükleri yorumları yapılmıştı. Bakalım bu mesajın sonunda nasıl bir açıklama gelecek ?.. Herkesin beklentisi ise şu: LİG SAĞ SALİM TAMAMLANSIN… KOCAELİSPOR ŞAMPİYON OLSUN… HESAPLAŞMALAR SEZON SONUNA KALSIN…

TAKI KAPTANI ŞEFFAF OLMALI…

Bu arada bazı yorumlarda da Burka Süleyman’ın bu davranışının, bir kaptan olarak, sorumlulukları gereği ne demek istediğini açık açık söylememesinin, kafalarda soru işareti yaratmamasının, güven ortamını bozmamasının, daha açık seçik konuşmasının gerektiği, şeffaflığı elden bırakmaması lazım geldiği öne sürülüyor.