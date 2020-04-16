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OPET ve Şekerbank iş birliğiyle çiftçilere destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesinde ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasında en önemli görevi üstlenen çiftçiler için OPET ve Şekerbank iş birliğine gitti
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Bu kapsamda Şekerbank’ın çiftçilere özel sunduğu Hasat Kart ile OPET ve Sunpet istasyonlarından mazotlarını 6 ay vade ve sıfır faizle alan üreticiler, ödemelerini hasat zamanı yapabilecek.OPET ve Şekerbank, Koronavirüs salgını sebebiyle içinden geçilen bu zor günlerde çiftçilere mazot alımlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında, Şekerbank’ın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu Hasat Kart ile anlaşmalı OPET ve Sunpet istasyonlarından mazotlarını 6 ay vade ve sıfır faizle alan çiftçiler, ödemelerini hasat zamanı yapabilecek.

ÇİFÇİLER İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Nisan sonuna kadar yapılacak mazot alışverişlerini kapsayan kampanya Türkiye genelindeki Hasat Kart ile anlaşmalı OPET ve Sunpet istasyonlarında geçerli olacak.Şekerbank, “Anadolu Bankacılığı” misyonu doğrultusunda çiftçilere özel sunduğu Hasat Kart ile çiftçilerin ihtiyaçlarını esnek ödeme vadeleri ve uygun faiz oranları sunarak karşılıyor. Çiftçiler, Hasat Kart ile ödemelerini hasat zamanında, yapabiliyor ve anlaşmalı tedarikçilerden mazot, tohum, gübre, yem, zirai ilaç ve fide gibi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleri geliştirip uygulayan OPET ise, Sunpet markası ile birlikte Türkiye’nin her yerindeki istasyonları ile 7 gün 24 saat hizmet vererek müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

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