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Efsane kaptandan koronalı yeni imaj ve mesaj

Kocaelispor’un efsane kaptanlarından, halen Yuvacık Aydınkent’te Huzur Halı Sahayı işleten ve efsanelerin uğrak yeri olan Fevzi Açıkgöz, bu günlerde tesisler kapalı olduğu için anılara daldı