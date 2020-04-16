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Efsane kaptandan koronalı yeni imaj ve mesaj

Kocaelispor’un efsane kaptanlarından, halen Yuvacık Aydınkent’te Huzur Halı Sahayı işleten ve efsanelerin uğrak yeri olan Fevzi Açıkgöz, bu günlerde tesisler kapalı olduğu için anılara daldı
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 Açıkgöz, tüm sevenlerine, Kocaelispor camiasına seslenerek “Sabırlı ol evde kal. Ümitvar ol yeniden başlangıca sevdiklerinle dostlarınla buluşmaya hazır ol Allah hiçbir hayırlı işi zayi etmez iyilikte kalın evde kalın Allah var gam yok” dedi. Açıkgöz yeni bıyıklı imajıyla da hayli beğeni kazandı.

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