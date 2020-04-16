Altın rekor yükselişini sürdürüyor

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve koronavirüs salgınının piyasalara etkisiyle altın yükselmeye devam ediyor. Ons fiyatlarındaki artışın dolar kurundaki hareket ile birleşmesiyle iç piyasada altının gram satış fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.
İŞTE FİYATLAR
Gram altın 381 liraya yükselirken, çeyrek altın ise 626 liradan satılıyor. Yarım altın bin 252 liradan, tam altın 2 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 526 liradan işlem görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz