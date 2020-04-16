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Bugün 12:05 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:55 TSİ

Altın rekor yükselişini sürdürüyor

Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla beraber gram altın 381 liradan, çeyrek altın ise 626 liradan işlem görüyor

İhlas Haber Ajansı
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Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve koronavirüs salgınının piyasalara etkisiyle altın yükselmeye devam ediyor. Ons fiyatlarındaki artışın dolar kurundaki hareket ile birleşmesiyle iç piyasada altının gram satış fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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Gram altın 381 liraya yükselirken, çeyrek altın ise 626 liradan satılıyor. Yarım altın bin 252 liradan, tam altın 2 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 526 liradan işlem görüyor.

Bugün 12:05 TSİ - Ekonomi

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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