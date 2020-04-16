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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Doğa öğrencileriyle buluşacak

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 17 Nisan Cuma günü Saat 17.00’de gerçekleşecek Online Kariyer Günleri canlı yayınında Doğa Koleji lise öğrencilerinin sorularını yanıtlayacak
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İTÜ ETA Vakfı’nın kuruluşu Doğa Koleji, lise kademesindeki öğrencilerinin geleceklerini planlarken doğru adımlar atması için uzaktan eğitim sürecinde online buluşmalar düzenliyor.

SORULARI YANITLAYACAK

Doğa Koleji öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile Online Kariyer Günlerinde buluşacak. Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, canlı yayında Doğa’nın çalışkan arılarının sorularını yanıtlayarak kariyer hedeflerine ışık tutacak.

CANLI YAYINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAK

17 Nisan Cuma günü saat 17.00'de gerçekleşecek canlı yayın öncesinde öğrenciler sorularını, dogakoleji.k12.tr/kariyer-gunleri/soru-sor linkinden Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca'ya ulaştırabilecek. Canlı yayın, Doğa Koleji resmi sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden izlenebilecek.Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca interaktif sohbette kendi kariyer yolculuğundan geleceğin iş dünyasındaki önemli beklentilere kadar birçok konuda gençlerin sorularını yanıtlayacak, daha verimli bir kariyer için ipuçları verecek.

Bugün 12:18 TSİ - Eğitim

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