Özel Bilgili Kültür Koleji’nden Vefa Destek Grubuna anlamlı bağış

Başiskele Kaymakamlığı’nca kurulan Vefa Destek Grupları öğretmen, polis, muhtar, din görevlisi ve aile hekiminden oluşuyor. Her mahalle için ayrı bir vefa grubu oluşturulan ve ilk kez Başiskele ilçesinde gönüllü ekipler tarafından kurulan Vefa Destek Grubu, bir yandan evden çıkamayan vatandaşlar için çalışırken bir yandan da koronavirüs tespiti konulan vatandaşları tespit edip karantina sürecini uyguluyor. Yapılan bu fedakar göreve, Özel Bilgili Kültür Koleji Genel Müdürü İsmail Aydemir ve yönetimi de destek oldu.

İLÇEMİZDE 29 AYRI TİM BULUNUYOR

Vefa Destek Grubu ile ilgili bilgi veren Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, “Bu uygulama ilk defa Başiskele’de uygulandı. Algoritmacı arkadaşlarımızın gönüllü olmak şartıyla her mahallede kurduğu timler var. İlçemizde 29 ayrı tim kurduk. Grup yöneticisi olarak aile hekimlerimizi atadık. Sağlık Müdürümüzün gruplar, hemşire ebe, polis, jandarma ve muhtardan oluşuyor. Herhangi bir mahallede vakayı öğrendikten sonra sağlık müdürlüğümüzün sitesinden bilgi alınıyor. Tespit edilen vaka bilgisi, kurulan whatsaap gruplarından timlere iletiliyor. Algoritmacı arkadaşlarımız pozitif vaka gelince burada devreye giriyor” dedi.

24 SAATTE TAMAMLANIYOR

Kantay, “Öğretmen, şahsın temas ettiklerini liste haline getiriyor. Son değerlendirmeyi aile hekimi yapıyor. Bu konuda kimlerin karantina alınması gerektiği kararını aile hekimi veriyor. Aile hekimlerinden Dr. Suat Bey karantina listelerini alıp ilçe sağlık müdürlüğüne iletiliyor. Polis ve jandarma ise adreslere tebliğ ediliyor. Ekiplerimiz de karantinada bulunan vatandaşları denetliyor. Bütün bu işlemler, 24 saatte tamamlanıyor. Grupların içerisinde sağlık müdürlüğü elemanları da var. 19 ücretli öğretmenimiz de bu gruba destek veriyor” dedi.

BÖYLE BİR PROJE YER ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Kaymakam Kantay’ın ardından konuşan Özel Bilgili Kültür Koleji Genel Müdürü İsmail Aydemir, “Sosyal yardımlaşma vakfına ulaştık. Sahada çalışma olduğunu, malzeme desteklerine ihtiyaç olduğunu öğrenince olur verdik. Sahada olanların sağlığa da ihtiyacı var. Bizler böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Ülkemiz bu zorlu süreci mutlaka atlatacaktır. Önemli olan bir ve beraber olmaktır. Sağlığımız için lütfen evde kalmaya devam edin” dedi. Özdemir, koronavirüsle mücadele kapsamında Başiskele Kaymakamlığı’na 200 adet siperlik, bin adet tek kullanımlık önlük, bin adet bone, bin çift eldiven bağışladı. Kaymakam Kantay, Özel Bilgili Kültür Koleji Genel Müdürü Ali Aydemir’e desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.