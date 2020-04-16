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Yaşar Sönmez de çıkacak ama…

Uyuşturucu sevkiyatı yaparken İstanbul’da polis tarafından yakalanan ve 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılan Uzunçiftlik eski belediye başkanı Yaşan Sönmez, yeni yargı paketi kapsamında izin hakkından yararlanacak, ancak Sönmez tahliye edilmeyecek
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Kapatılan Uzunçiftlik Belediyesi’nin son başkanı olan Yaşar Sönmez, 2014 seçimlerinde CHP’den Kartepe Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçimi kaybettikten sonra da AKP’ye geçerek siyasi görüşünü değiştirmişti. Büyük bir maddi batağa saplanan Sönmez, 2015 yılında, aracıyla taşıdığı 91 kilo 900 gram esrar ile İstanbul’da yakalanmıştı. Ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı ve 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

İKİ AY İZNE ÇIKACAK

Yeri yargı paketi kapsamında çıkartılan infaz yasası, uyuşturucu suçlarını kapsamadığı için Yaşar Sönmez tahliye olamıyor. Açık cezaevinde bulunan sönmez bu paket kapsamında verilen izin hakkından yararlana bilecek. Sönmez, cezasının iki ayının evinde geçire bilecek. Eski belediye başkanını tahliye tarihi ise 2021 ortası olarak bilinmekte.

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