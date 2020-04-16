Kurallara uymayan 141 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanması ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 141 şahsa idari para cezası kesilirken 2 şahsa da adli işlem yapıldı.

EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanması ile ilgili olarak 15 Nisan günü il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 600 iş yeri ve 4 bin 358 şahıs kontrol edildi. Yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal eden 9 şahsa, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 67 şahsa, sosyal mesafe ihlali yapan 36 şahsa ve iş yerinde maske takma kuralına uymayan 29 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda toplam 141 şahsa idari para cezası uygulanırken 2 şahsa da adli işlem yapıldı. Uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği belirtilirken vatandaşlara zorunlu olmadıkça “Evden çıkmayın” uyarısında bulunuldu.