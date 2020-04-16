Edinilen bilgilere göre umreye giden Sevgi Duran (81), umre dönüşü Coronavirüs belirtileri göstermesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevgi Duran Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınırken, İSU Karamürsel şubesinde çalışan oğlu Bekir Duran ile eşi ve kızına yapılan test de pozitif çıktı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören Sevgi Duran ve SEKA Devlet Hastanesi’nde tedavi gören oğlu Bekir Duran (59) aynı gün hayatını kaybetti. Duran’ın eşi ve bir kızının da karanti altında olduğu. Ailede ise başka pozitif vakanın bulunmadığı öğrenildi.
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Anne ve oğlu Corona’dan öldü
Coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Sevgi Duran ile oğlu Bekir Duran aynı gün Corona nedeniyle hayatını kaybetti. Bekir Duran’ın eşi ve bir kızının da tedavi altında olduğu öğrenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz