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Yemeği ocakta unuttular çıkan yangında dumanlar içinde kaldılar

Gölcük'de, bir evde, ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfiaye ekipleri tarafından söndürülürken, Suriye uyruklu 2 kadının dumandan etkilendiği belirtildi

Demirören Haber Ajansı
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Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangının, ocaktaki yemeğin yanması sonucu çıktığını belirlerken, kısa sürede müdahale etti.

TUTANAK TUTULDU

Yangında dumandan etkilenen Suriye vatandaşı Betül A. ve Fatıma A. ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

Bugün 13:15 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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