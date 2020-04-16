Yemeği ocakta unuttular çıkan yangında dumanlar içinde kaldılar

Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangının, ocaktaki yemeğin yanması sonucu çıktığını belirlerken, kısa sürede müdahale etti.
TUTANAK TUTULDU
Yangında dumandan etkilenen Suriye vatandaşı Betül A. ve Fatıma A. ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz