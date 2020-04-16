Şehit torunlarının mezarını polisle ziyaret ettiler

Dilovası'nda ikamet eden ve 65 yaş üstü oldukları için evden çıkamayan Orhangazi Mahalle Muhtarı Ebubekir Özavcı ve eşi Hanım Özavcı, torunları olan ve kabri Diliskelesi Şehitliğinde bulunan Şehit Jandarma Er Ömer Özavcı’nın mezarını ziyaret etmek istedi. Bunun için emniyet müdürlüğünü arayarak, kabir ziyareti yapmak istedikleri ancak yaşları nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını söyleyince hemen harekete geçildi ve polis ekipleri yaşlı çifti evlerinden alarak torunlarının kabrine götürdü. Onlarla birlikte şehit için dua ettiler.

ONLARA DA DUA ETTİLER

Daha sonra ise çifti alarak evlerine geri bıraktılar.Özavcı çifti hem torunlarına hem de kendilerine yardımcı olan emniyet personeline dua etti.