Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:41 TSİ- Spor G: Bugün 13:44 TSİ

Ünlü futbolcular dijital ortamda

İbrahim Yattara, Hasan Kabze, Ahmet Dursun ve Tuncay Şanlı ile başlayan ‘Şöhretler Sahada’ projesi salgın nedeniyle dijital ortama taşındı. Birçok sürpriz ismin katılacağı söyleşiler her hafta Pazar günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak
mask

15 Mart 2020 tarihinde ilki düzenlenen ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ara verilen Şöhretler Sahada organizasyonu online ortama taşındı. 12 Nisan Pazar günü projenin düzenleyicisi Görkem Uludüz tarafından sosyal medya platformlarından yayınlanan söyleşiye Trabzonspor'un efsane futbolcularından İbrahim Yattara katıldı. Yoğun ilgi gören ve renkli görüntülere sahne olan söyleşi sonrasında yaptığı açıklamalarda futbolun birleştirici gücünden yararlanmak istediklerini belirten Görkem Uludüz, “Millet olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Hem kendimiz hem de toplum sağlığı için evlerimizde kaldığımız şu günlerde, insanlarımıza biraz moral olabiliyorsak ne mutlu bize. Yattara da futboldaki başarısı kadar, özel hayatında da çok eğlenceli ve güzel bir insan, iyi bir dost. Samimiyetini canlı yayınımıza da taşıdığı için teşekkür ederim” dedi.

ŞÖHRETLER SAHADA PROJESİ

Şöhretler Sahada projesiyle canlı yayınlara sosyal medya hesabı üzerinden devam edeceğini söyleyen Görkem Uludüz, “Futbol aşkı sınır tanımaz. Salgın nedeniyle sahalarda buluşamıyorsak biz de dijitalde buluşuruz dedik. Her Pazar saat 22:00’da başlayacak yayınlarımızda Türk futboluna damga vuran futbolcularla söyleşilerimiz olacak. Ayrıca sanat dünyasından da sürpriz isimleri konuk edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:41 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Juventus, Merih Demiral'ı bırakmak istemiyor mask
Juventus, Merih Demiral'ı bırakmak istemiyor
Yayıncı beIN SPORTS'tan kulüplere 'ödeme' cevabı mask
Yayıncı beIN SPORTS'tan kulüplere 'ödeme' cevabı
Mart ayında basketbol haber sayılarında büyük düşüş yaşandı! mask
Mart ayında basketbol haber sayılarında büyük düşüş yaşandı!
Evde kal, zinde kal... mask
Evde kal, zinde kal...
Dişi Ronaldo, İlkadım’la son adıma hazırlanıyor mask
Dişi Ronaldo, İlkadım’la son adıma hazırlanıyor
Nurettin Timur vefat etti mask
Nurettin Timur vefat etti
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
İYİ Parti’den suç duyurusu mask
İYİ Parti’den suç duyurusu
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor... mask
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı

GALERİ

İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL