Sağlık yoksa, futbolun da anlamı yok

Lig devam ederken alt sıralardan kurtulma adına önem taşıyan karşılaşmalardan puanlar alarak düşme hattının dışına çıkmayı başaran Malatya ekibi, kalan haftalarda alacağı sonuçlarla ligde kalacağına inanıyor.Ligin ilk yarısını 15 puanla tamamlayan turuncu yeşilliler, 28.haftasının ardından virüs nedeniyle ara verilen ligde 15 puan daha toplayarak bitime 6 hafta kala 30 puanla büyük bir avantaj elde etti.Ligde kalma mücadelesinde kalan haftalar için en az 10 puan hedefleyen Malatya ekibi, bu hedefini gerçekleştireceğine inanıyor.

''KULÜP BAŞKANI TAHSİN YILMAZ, LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM''

Yılmaz, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade ederek, " Tabii gerek bu süreçte, gerekse hayatın her anında insan sağlığı her şeyden önce gelir. Bu süreç düzelmesi diğer her şeyden daha önemli. Futbol, puan, kupa, ligde kalma gibi şeyler sağlık varsa anlam taşır. O yüzden en başta insan ve sağlık diyoruz. Biz lig başlasa da noktalansa da ligde kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.