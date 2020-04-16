Türkkan Hülagü’yü alkışladı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, dün sosyal medya hesabından, “Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital eğitim aracı olmayan ve bilgisayar, tablet vs için başvuran tüm öğrencilerimizin bu istekleri bir komisyon tarafından incelenmiş gerçek ihtiyaç sahibi olan tüm öğrencilerimize, 2020 bahar döneminde kullanılmak üzere Venüs V7 Vestel cep telefonu ücretsiz olarak adreslerine gönderilecektir” ifadelerinde bulundu.
“KOCAMAN ALKIŞI HAK EDİYOR”
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yapılan duyuru hakkında, “Kocaeli Üniversitesi Rektörü kocaman bir alkışı hak ediyor. Yanlış yapanı eleştirdiğimiz gibi, doğru yapanı da alkışlayacağız” dedi.
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Yorumlar
(1 )
Hekimoğlu - Tebrik Ediyorum.Hocamızın bu güzel çalışmasından dolayı.Başarılar diliyorum
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