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Türkkan Hülagü’yü alkışladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü’nün ihtiyaç sahibi olan öğrencilere cep telefonu vereceklerini duyurmasının ardından, “Doğru yapanı alkışlayacağız” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, dün sosyal medya hesabından, “Covid-19 pandemisi  nedeniyle dijital eğitim aracı olmayan ve bilgisayar, tablet vs için başvuran tüm öğrencilerimizin bu istekleri bir komisyon tarafından incelenmiş gerçek ihtiyaç sahibi olan tüm öğrencilerimize, 2020 bahar döneminde kullanılmak üzere Venüs V7 Vestel cep telefonu ücretsiz olarak adreslerine gönderilecektir” ifadelerinde bulundu.

“KOCAMAN ALKIŞI HAK EDİYOR”

 İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yapılan duyuru hakkında, “Kocaeli Üniversitesi Rektörü kocaman bir alkışı hak ediyor. Yanlış yapanı eleştirdiğimiz gibi, doğru yapanı da alkışlayacağız” dedi.

Bugün 13:55 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
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Hekimoğlu - Tebrik Ediyorum.Hocamızın bu güzel çalışmasından dolayı.Başarılar diliyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 14:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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