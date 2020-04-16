Göreve geldiği günden itibaren başta Hürriyet ve Yavuz Selim mahalleri başta olmak üzere, kırsal yerleşim mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşların tapu sorunlarının çözümü için tedbirler alarak çalışmalarında mesafe kaydeden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, önemli bir desteğe daha imza attı. Başkan Büyükgöz’ün aldığı bir kararla; başta Yavuz Selim ve Hürriyet mahalleleri olmak üzere tüm mahallerdeki hak sahibi vatandaşların parsel satışlarından kaynaklanan Gebze Belediyesi’ne yapacakları ödemelerine 3 ay erteleme getirildi.
Bugün 14:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:08 TSİ
Belediyeye ödemeler 3 ay ertelendi
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den, Gebzeli hemşerilerine bir destek daha
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz