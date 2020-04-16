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Belediyeye ödemeler 3 ay ertelendi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den, Gebzeli hemşerilerine bir destek daha

İhlas Haber Ajansı
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Göreve geldiği günden itibaren başta Hürriyet ve Yavuz Selim mahalleri başta olmak üzere, kırsal yerleşim mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşların tapu sorunlarının çözümü için tedbirler alarak çalışmalarında mesafe kaydeden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, önemli bir desteğe daha imza attı. Başkan Büyükgöz’ün aldığı bir kararla; başta Yavuz Selim ve Hürriyet mahalleleri olmak üzere tüm mahallerdeki hak sahibi vatandaşların parsel satışlarından kaynaklanan Gebze Belediyesi’ne yapacakları ödemelerine 3 ay erteleme getirildi.

Bugün 14:06 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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