Ayaz Makinanın sahibi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi eski Başkanı Celal Ayvaz’ın ağabeyi Halil Ayvaz vefat etti.
TOPRAĞA VERİLECEK
Beyin kanaması sonucu Körfez Marmara Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavide gören Ayvaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cenazesi Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz