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Halil Ayvaz vefat etti

MÜSİAD Kocaeli Şubesi eski Başkanı Celal Ayvaz’ın ağabeyi Halil Ayvaz vefat etti
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Ayaz Makinanın sahibi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi eski Başkanı Celal Ayvaz’ın ağabeyi Halil Ayvaz vefat etti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Beyin kanaması sonucu Körfez Marmara Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavide gören Ayvaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cenazesi Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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