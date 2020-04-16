SEDAŞ’tan Sağlıkçılara Özel Hizmet

Koronavirüs salgınıyla topyekûn mücadele kapsamında sağlık kurumlarına destek her geçen gün artıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), salgın tehdidine karşı fedakarlıkla çalışmalarını sürdüren sağlık kurumları için yeni bir hizmeti devreye aldı. SEDAŞ’ın faaliyet alanı olan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerindeki tüm özel ve kamu sağlık kurumları için Alo 186 Çağrı Merkezi’nde VIP hattı ile, bu kurum ve kuruluşların en kısa sürede müşteri temsilcileri ile görüşmesi sağlanacak.

SAĞLIKÇILARA VIP HATTI

Uygulama kapsamında özel ve kamuya ait sağlık kurumlarının tüm telefon numaraları VIP hatta tanımlandı. Bu kurumlar, 186 numaralı SEDAŞ Çağrı Merkezi’ni aradıklarında hatta beklemeden müşteri hizmetlerine bağlanarak en kısa sürede tüm taleplerini iletebilecekler. VIP Hat uygulamasıyla birlikte sağlık kurumlarında olası bütün arızalar anında SEDAŞ ekiplerine bildirilerek, en kısa sürede bakım ve onarımı sağlanacak. SEDAŞ ekipleri bu zorlu süreçte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için gece gündüz demeden 7/24 nöbet tutuyor.