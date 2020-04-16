Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düştü

Olay, 9 Nisan günü, Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan sitede meydana geldi. Murat Özer, 5 katlı binanın merdiven boşluğunun üzerindeki çatıyı onarmak istedi. Çatı kaplamasının kırılması sonucu Özer, 1 kat aşağıdaki merdiven boşluğuna düştü.

TOPRAĞA VERİLECEK

Beyin kanaması geçiren Özer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan ve tedaviye alınan Özer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Özer'in cenazesi, Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.