Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:14 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:18 TSİ

Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düştü

Derince'de, çatıyı onarmak isteyen Murat Özer (52), kaplamanın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düştü. Beyin kanaması geçiren Özer, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Olay, 9 Nisan günü, Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan sitede meydana geldi. Murat Özer, 5 katlı binanın merdiven boşluğunun üzerindeki çatıyı onarmak istedi. Çatı kaplamasının kırılması sonucu Özer, 1 kat aşağıdaki merdiven boşluğuna düştü.

TOPRAĞA VERİLECEK

Beyin kanaması geçiren Özer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan ve tedaviye alınan Özer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Özer'in cenazesi, Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bugün 15:14 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

erol demirbek - yazık . Allah rahmet eylesin kalanlarına sabırlar dilerim .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 17:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Yemeği ocakta unuttular çıkan yangında dumanlar içinde kaldılar mask
Yemeği ocakta unuttular çıkan yangında dumanlar içinde kaldılar
50 bin liralık horozlarını çalan zanlıyı yakalattılar  mask
50 bin liralık horozlarını çalan zanlıyı yakalattılar 
500 kilo tütün ele geçirildi! mask
500 kilo tütün ele geçirildi!
Montun gizli ceplerine esrar zulalayan şahıslar polisten kaçamadı mask
Montun gizli ceplerine esrar zulalayan şahıslar polisten kaçamadı
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 109 kişiye ceza mask
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 109 kişiye ceza
448 gram esrarla yakalandılar... mask
448 gram esrarla yakalandılar...
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
İYİ Parti’den suç duyurusu mask
İYİ Parti’den suç duyurusu
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor... mask
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...

GALERİ

Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL