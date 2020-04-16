Hüseyin Erol’dan son gün istifası

İzmit Belediyesi, Koronavirüs Salgını başladıktan sonra İzmit Tarih Koridoru Derneği’ne ait 3 konak ile 1 hamamın kira sözleşmelerini tek taraflı feshedip, tahliye kararı almıştı. Verilen süre ise yarın doluyor. Sokağa çıkma yasağı ve sağlık tedbirleri nedeniyle dernek yönetimi kimsenin sağlığını riske atmamak için tarihi yapıları boşaltmadı. Aynı zamanda yürütmeyi durdurmak için mahkemeye yapılan başvurunun beklenmesi için belediye dilekçe ile haber verildi. Buna rağmen zorla tahliye yapılacak mı merak edilirken sürenin dolmasına bir gün kala bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Derneğin üyelerinden İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, dernek üyeliğinden yazılı dilekçe ile istifasını verdi. Dernek yönetiminin yanı sıra İzmit Tarihi Çarşı esnafı ve mahalleli bu duruma tepki gösterdi. Dernek yönetiminden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“KURDELA KESTİ, ŞİMDİ BIRAKIYOR”

“Hüseyin Erol, derneğimizde her zaman saygı görmüş, fikirlerine değer verilmiştir. İzmit Tarihi Çarşısı ve dernek lokali açılışlarında kurdele kesimlerini kendisi istemiş ve bu ricası geri çevrilmemiştir. Yine derneğimizin STK başkanları ile Tarihi Çarşı’da düzenlenen kahvaltı organizasyonunda baş köşede ağırlanmış, Dernek Başkanımız Nuket Özcan ile televizyon programına çıkarak yapılan çalışmaları beraber anlatmıştır. İzmit Tarihi Çarşı esnafı aynı zamanda bu zor günlerde kendilerine bir esnaf olarak destek olmasını bekledikleri Hüseyin Erol’un, tahliye süresine bir gün kala istifa dilekçesini vermesini hayal kırıklığı ile karşılamıştır. Oysa 65 yaş üstü büyükleri, küçük yaşta çocukları ve kronik rahatsızlığı olan üyelerin sokağa çıkamadığı bu günlerde tahliye kararına karşı çıkması beklenirdi. Tam tersine dernek üyeleri ve tarihi çarşı esnaflarının tahliye kararlarını kınadıkları tepki videolarını “Biz İzmitiz” grubunda paylaşmak istemesini bile engelleyen ve ardından dernek üyeliğinden istifa etmesi bizleri dışarıdan yapılan saldırılardan daha fazla yaralamıştır.

Şuan bulunduğu görevde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e en yakın konumda bulunan isimler arasındadır. Genelgeye rağmen alınan karar ve mahmemeye yaptığımız itirazı bile beklemeden kapı önüne konulmak istendiğimiz bu dönemde en büyük desteği kendisinden beklediğimiz halde tahliye süresinin dolmasına bir gün kala istifa etmesini kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz”.