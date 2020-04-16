Başkan Bıyık, polislere ve muhtarlara maske dağıttı

Darıca Belediyesi, koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürürken ilçe genelinde maske ve eldiven dağıtımını da sürdürüyor. Her mahallede sokak sokak gezen ekipler vatandaşlara maske dağıtırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da maske dağıtım programlarına katılarak bizzat kendisi de maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

POLİSLER UNUTULMADI

Darıca Belediyesi, vatandaşların yanı sıra kurumlara da maske ve eldiven dağıtımında bulunuyor. Darıca ve Gebze bölgesinde görev yapan basın mensuplarına hijyen pekti dağıtan Darıca Belediyesi, Darıca’da görev yapan polisleri de unutmadı. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen’i ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, emniyet personeline verilmesi için hijyen paketleri dağıttı. Darıcalı vatandaşların huzuru için gece gündüz görev yapan polislere hijyen paketi takdim eden Başkan Bıyık, virüs salgınını hep birlikte önleyeceklerini söyledi.

MUHTARLARA MASKE VERİLDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz hafta mahalle muhtarlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapmış ve muhtarların taleplerini dinlemişti. Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların acil ihtiyaç durumunda maske temin edebilmesi için ekiplere mahalle muhtarlarına da maske dağıtılması yönünde talimat vermişti. Başkan Bıyık'ın talimatının ardından Darıca’daki 14 mahalle muhtarına maskeler dağıtıldı. Başkan Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederken muhtarlar da duyarlılığından dolayı Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.