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Kod var maske yok

Coronavirüs tedbirleri nedeniyle bakanlık, cep telefonlarına gelen kod ile maskelerin ücretsiz bir şekilde alınacağını bildirmesinin ardından vatandaşlar eczaneden kodla maske almaya giderken bugün itibariyle Kocaeli’de birçok eczanenin camında ‘Maskemiz kalmadı’ uyarısı yer aldı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Coronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ücretsiz şekilde kamuoyuna dağıtılacağının duyurusunun yapılmasının vatandaşlar kişi başı 5 adet maske için cep telefonlarına kod gelmesini bekledi. Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelere gönderilen maskeler ilk 2 günde dağıtımın yapılmasının ardından kısa bir sürede tükendi.

SIKINTI YAŞIYORLAR

Vatandaşlar eczanelere giderek kodlarını söylese de ‘Maske kalmadı’ cevabı sonrası tartışmalar yaşanmaya başladı. Eczacılar bazı vatandaşların T.C kimlik numarasını ya da cep telefonuna gelmesi gereken kodu bildirmeden maske temin etmek istediklerini ve sıkıntı yaşadıklarını da ifade ediyor. Kod girmeden sisteme giriş yapılamadığını vatandaşlara anlatamadıklarını bildiren eczacılar, bu sorunun kısa sürede çözülmesi gerektiğini ifade ediyor.

HIZLI BİR ŞEKİLDE TÜKENDİ

İlimizde faaliyet gösteren birçok eczanenin camında ‘Maskemiz kalmadı’ şeklinde yazı asılırken, edinilen bilgilere göre ilk gün 250 adet maske geldiğini, sonrasında 250 adet daha maske geldiğini ancak gelen vatandaşın 5’er adet maske alması dolayısıyla hızlı bir şekilde tükendi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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