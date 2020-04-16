KESOB Başkanı Durmuş, ''Zamanı gelince kırmızı kart göstermesini biliriz''

Özel Bankaların bu dönemdeki tutumunu, bankacılık sektörü dünya genelinde kendini korumaya çalışarak süreci geçiriyor diyen Durmuş , "Sektörlerin tırnak için de böyle bir hakkı yok. Kamu bankaları 115 milyar TL kredi dağıtmış ancak özel bankalar da 60 milyar TL düzeyinde. Başvurular özel bankalara yeni kredi türleri tanımlandı. 5 başvurudan bir tanesi olumlu cevaplanıyor. Başvuru rakamının yarısı kredi olarak açılıyor. Bu tip durumlarda nakit akış probleminin olduğu, tedarikçilere ödenmesi gereken paralar olduğunu düşürsek , kredi mekanizmasının sağlıklı biçimde çalışması lazım dedi.

''ÖZEL BANKALAR UNUTMASINLAR Kİ ZAMANI GELİNCE KIRMIZI KART GÖSTERMESİNİ BİLİRİZ''

Bankalar kredi verirsem alabilir miyim diyor ama kredi vermezse o esnaf kapanacak. O işletme olmayacak bankadan kredi almak için uzun vadeli çıkarla, kısa vadeli çıkar arasında değiş tokuş yapması lazım. Sektörlerle birlikte bankanın sağlıklı biçimde yaşama koşulları yaratacak durum." dedi.Özel bankalarda kredi talepleri reddedilen esnaflara tavsiyelerde bulunan KESOB Başkanı Kadir Durmuş Bankayı arayıp şube müdürüyle konuşuyorsunuz. O da bizim limitlerimiz dolu diyor. Aslında başvurumuz reddedilmiş oluyor. Özel bankalar unutmasınlar ki Tesk'e bağlı yaklaşık 2 Milyon Esnaf var. Bugünlerin yarınları da var. Zamanı gelince kırmızı kart göstermesini biliriz. Kredi başvuru yapan esnaf açısından değil aynı zamanda bankanın geleceği açısından kısa dönemli kazanç uzun vadeli yürütülebilir değil." dedi.