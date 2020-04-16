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Sağlığınız için sahanın kahramanlarını dinleyin

Koronavirüs hastalığı ile etkin mücadelede yer alan, aynı zamanda bulaş riskinin de en aza indirilmesinde kritik öneme sahip çalışmalar Kocaeli’ de titizlikle yürütülüyor
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Kocaeli İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görevli sağlık çalışanları, ilimizde covid-19 nedeniyle risk altında olduğu düşünülen kişilere yönelik ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların COVİD-19 hastalığı belirtileri taşıyıp taşımadıklarına bakılıyor,  genel sağlık durumları kayıt altına alınıyor.Konu ile ilgili önemli bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney “Ülkemizde ve ilimizde koronavirüsle mücadele çalışmaları etkin ve kararlı şekilde yürütülmekte. Hastanelerimizde tedavi çalışmaları yürütürken bir taraftan da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerimizde görevli ekiplerimiz, halkımızı bilgilendirmek, izole edilmelerini sağlamak, hastalığı erken dönemde belirlemek ve bulaşmasını engellemek amacıyla saha çalışmalarını ciddiyetle gerçekleştiriyorlar. Çalışmalarda emniyet ve diğer kamu personelleri de yer alarak bizlere gerekli desteği sağlıyorlar.

ERGÜNEY ''BİR ELİN PARMAKLARI GİBİ KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ''

Kocaeli Valiliği tarafından, kronik hastalığı bulunmayan diğer kamu kurum çalışanları, saha çalışmalarında yer almak üzere İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görevlendirilmiş durumdalar ve önemli katkı sağlamaktalar. Ülkemizde ve ilimizde adeta bir elin parmakları gibi kenetlenmiş durumdayız. İlimizde gerçekleştirilen COVİD -19 mücadele çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimize, Kaymakamlıklarımıza, Kocaeli Üniversitemize, ilimizde bulunan Dernek, STK, işletme, fabrika ve birçok meslek grubu ile vatandaşlarımıza sağlık personelleri adına bizlere sundukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

VATANDAŞLARIMIZA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Virüsle mücadele konusunda vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü belirten Ergüney “Dışarı çıkması sakıncalı olan vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının 14 Kuralına istisnasız uyum sağlaması, diğer vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları gerekiyor. Çıkmak durumunda olanların ise sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri, maske takma zorunluluğu getirilen alanlarda kurallara uygun hareket etmeleri virüsün yayılmasının önlenmesine çok önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.

 

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