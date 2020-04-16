Gelecek Partisi Karamürsel’e Avukat Boler Arslan atandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Karamürsel İlçe Başkanlığı görevine atanan Avukat Boler Arslan’a yetki belgesini verdi. Corona virüsü salgını nedeniyle tören ve toplu programları iptal ettiklerini vurgulayarak görevlendirmeyi yapan Demir, Boler Arslan’a başarılar diledi.

7 İLÇEDE TEŞKİLATLANMASINI TAMAMLAMIŞ OLDU

Yetki belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapan Av. Boler Arslan, “Gelecek Partisi Karamürsel ilçe başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Sayın genel başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Doğan Demir’e, il başkanımız Ömer Faruk Başaran ve yönetimi ile emeği geçen herkese teşekkür ederim. En kısa sürede ilçe binamızı tutup, teşkilatlanmamızı tamamlayacağım” dedi. Siyasi yaşamına İyi Parti Altınova İlçe Başkanlığı ile başlayan Boler Arslan, son seçimlerde belediye başkan adayı olmuştu. Arslan’ın atanmasından sonra Gelecek Partisi yedi ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış oldu.

Karamürsel İlçe Başkanı Av. Boler Arslan kimdir?

1979 Ankara doğumlu olan Boler Arslan, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 2018 yılında arabulucu oldu. Hukuk bürosu bulunan Boler Arslan, evli ve iki çocuk babası.