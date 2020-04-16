Yeni tip koronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart 2020 tarihinde geçici olarak askıya alan Honda Türkiye, gerekli tüm tedbirler alınarak 20 Nisan 2020 tarihinde Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını bildirdi.
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Honda üretime devam edecek
Honda Türkiye, Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını bildirdi
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Yorumlar
(1 )
erol demirbek - sağlık deneyimi sıkı tutularak , üretimin devamı çok önemli,
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