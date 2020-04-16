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Büyükakın “Battı çıktı yapmayız, vatandaşımıza yardıma koşarız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İlk önceliğimiz korona ile mücadele, İkinci önceliğimiz ise ekonomik ve sosyal alanda yapılması gereken yardım paketleridir” dedi
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Covid-19 salgının getirdiği yeni duruma çok hızlı tepki veren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Kocaeli’nde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için çalışıyoruz” dedi.

“İHMAL ETMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Büyükşehir Belediyesinin ilk önceliğinin korona ile mücadele olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın; “Sonuna kadar bu salgınla mücadele edeceğiz. İkinci önceliğimiz, korona ile mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal alanda yapılması gereken yardım paketleridir. Önceliklerimizi yerine getirirken diğer sorumluluk alanlarımızı da ihmal etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bir iki battı çıktı inşa etmeyiz ama Kocaeli’nde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için çalışırız” ifadesini kullandı.

İSU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Bu süreçte yatırımların devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükakın; “Belediyemizin mevcut alanlarda ki hizmetleri kesinlikle durmayacak. Sadece korona virüs tedbirleri nedeniyle bulaşıcı etkisini azaltmak için yavaşlattığımız işler var. Orada da şöyle sıralıyoruz, suyla ilgili hizmetler birinci önceliğimiz. Su akmadığı zaman hayat durur. Su hayattır. Onun için İSU’nun yatırımlarından taviz vermememiz gerekir” açıklamasını yaptı.

RAMAZAN’DA ETKİNLİK YOK

Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmesinin altını çizen Başkan Büyükakın; “Bu ramazan ayında büyük organizasyonlar yapmayacağız. Toplu aktiviteler düzenlemek yerine ihtiyaçların evde karşılanmasına dönük tedbirlerin alınmasını doğru buluyorum. Muhtaç durumda olan, evinde pişecek aşı ya da kaynatacak yemeği olmayan vatandaşlarımızın evlerine gıda paketlerinin gönderilmesi, pişiremeyenler için hazır yemeğin gönderilmesi çalışmalarımız devam edecek” ifadesini kullandı.

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