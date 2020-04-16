Çalışmalarını evde sürdürüyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı 'Pass the Time' (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA, bir yazı dizisi başlattı. Serinin son bölümünde Saliha Şahin, evde kaldığı bu süreçteki günlük rutinlerini, yaptığı egzersizleri ve içinde bulundukları durumla başa çıkma yöntemlerini aktardı.

ANTRENÖRLERİMİZİN VERDİĞİ PROGRAMI UYGULUYORUM

Genç voleybolcu, evde kaldığı süreci nasıl değerlendirdiğini anlatarak, “Bu dönem başladığından beri evdeki antrenmanlarımı yaparken, bunun kendimi fiziksel anlamda güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle sakatlığım olan bölgeleri güçlü tutmaya çalışıyorum. Sezon durmadan önce ufak bir hamstring sakatlığı geçirmiştim. Mini lastikle orayı güçlendirecek çalışmalar yapıyorum. Quadriceps, karın, omuz gibi sürekli güçlü tutmam gereken bölgeler için de programımda çeşitli hareketler var. Antrenörlerimizin verdiği program doğrultusunda vücudumu her anlamda hazır tutmaya çalışıyorum” diye konuştu.

AİLEMİN YANINDA OLMAK BENİ MUTLU EDİYOR

Yoğun maç temposundan ötürü sezon içerisinde ailesiyle çok vakit geçiremediğini belirten Saliha, “Ailemin, kardeşlerimin ve kedilerimin yanında olmak beni mutlu ediyor. Gün içinde birlikte çok vakit geçiriyoruz. Yavru kedilerimi doyurup ailemle kahvaltı ettikten sonra günlük egzersizlerime başlıyorum. Kalan vakitte de ailecek temizlik yapıyoruz. Genelde kardeşlerimle film, dizi, belgesel izliyoruz, yemek hazırlıyoruz, tabu, okey gibi oyunlar oynuyoruz ve birlikte dans ediyoruz” dedi.

Turuncu beyazlıların genç smaçörü takipçilerine, “Hepimiz için zor bir dönem oluyor ancak bu dönemi kendimizi geliştirmek için iyi bir fırsata çevirebiliriz. Lütfen kurallara uyalım, kendimiz ve sevdiklerimiz için evde kalalım” diyerek seslendi.