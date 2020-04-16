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İzmit Belediyesi koronaya karşı Aronya üretecek

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında yalnızca dezenfekte işlemleriyle sınırlı kalmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üreten kent İzmit sloganıyla antioksidan hazinesi olarak bilinen Aronya meyvesinin üretimine de başlıyor
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgınının ileriki dönemlerde kenti minimum seviyede etkilemesi adına üreten kent projesi için düğmeye bastı. Buna göre İzmit’in tarım arazilerinde üretimin başlayacağını duyuran Başkan Hürriyet, ilk olarak antioksidan hazinesi Aronya meyvesinin yetiştirilmesine başlayacak. Bağışıklık sistemini de desteklemesi öngörülen Aronya ile, koronavirüse karşı da İzmitliler için ekstra bir tedbir alınmış olacak.

SÜPER MEYVE ARONYA

İzmit Belediyesinin üretim planında yer alan, antioksidan etkisiyle dünyada nam salan Aronya, süper meyve olarak da biliniyor. Komşu il Yalova’da yetiştirilmeye başlanan ve benzer iklim şartlarına sahip ilimize de uyum sağlayacağı düşünülen Aronya bitkisi için girişimler başlatıldı. Bitkinin yetişebileceği belediyeye ait tarım arazilerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra, Aronya fidelerinin iklim şartlarına ve toprağa uyumuna bakılarak üretimine başlanacak.

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