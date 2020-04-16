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Prometeon, üretime verdiği geçici arayı uzatıyor

İzmit’teki üretim tesisinde 1-19 Nisan tarihleri arasında üretime ara veren Prometeon Türkiye, yerel ve uluslararası otoritelerin Covid-19 salgınının yayılmasına yönelik tedbir ve yönlendirmeleri kapsamında ve bunun ticarete etkileri doğrultusunda geçici olan üretim arasını uzatıyor