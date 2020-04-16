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46 yaşındaki Paşalı vatandaş Corona’yı yendi

İzmit Mehmet Ali Paşa’da ikamet eden 46 yaşındaki Zafer Çolak Corona’yı yendi. Çolak hem süreci hem de plazma bağışının önemini gazetemize anlattı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Mehmet Ali Paşa’da ikamet eden, evli ve 2 çocuk babası Zafer Çolak (46) 22 Mart’ta Derince Eğitim Hastanesi’ne Coronavirüs şüphesiyle yatırıldı. Yapılan testlerin ardından virüsün pozitif çıkması sonucu Çolak’ın tedavisine başlandı. Çolak, hastalığının 14’üncü gününde test sonucu negatif çıkmasının ardından taburcu edilerek evde karantina altına alındı. Çolak süresinin dolmasının ardından hemen İzmit Kızılay’ına giderek hastalara umut olmak amacıyla plazma bağışında bulundu. Çolak hem süreci hem de plazma bağışının önemini gazetemize anlattı.  

“SİGARAYI DİREKT BIRAKTIM”

Süreci anlatır mısınız?

22 Nisan gecesi üşüme, titreme, öksürük ve ateş başladı. Eşim Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi. Hemen bana hastaneye gitmemi söyledi. Gecenin bir yarısı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittik. Orada yapılan kontrollerde tomografimin iyi olduğunu ancak ateş ve öksürük nedeniyle Coronavirüs testi için sürüntü aldılar.

Kronik rahatsızlığınız var mı?

Kronik rahatsızlığım yok ancak sigara içiyordum. Ciğerlerim ve bağışıklığım sağlam çıktı. Ancak sigarayı direkt bıraktım. Bağışıklık sistemim kuvvetli olduğu için süreci çok rahat atlattım.

“OTEL ODASI GİBİ”

Hastanede neler yaşadınız?  

3 günün sonunda test sonucum pozitif çıktı. İlk 5 gün boyunca domuz gribi ilacı, 5 gün sonra da Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla sıtma ilacına başladılar. Tekrar yapılan test sonrası sonucun negatif çıkmasıyla taburcu edildim. Sonra bir daha test yaptılar. İkinci sonucum da negatif çıktı. Hastanede sürecim çok güzel geçti. Hemşireler saatlerinde geldiler. Sabah 9’da ilaç almak gerekiyorsa hemşireler tam o saatte gelip veriyorlar. Bu arada da ateş ve satürasyon dediğimiz vücut oksijenini ölçmeye geldiler. Odalar çok iyi. Bir otel odası gibi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu konuda çok iyiydi.

“YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ DOLU”

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğunluk var mı?

Hastanede yoğunluk var. Yoğun bakım servisleri ve diğer servisler dolu. Ben yattığımda tek kişilik odalardaydık. Şu an bir arkadaşım yatıyor; bugün onunla konuştum. Şüpheyle kalanlar iki kişi kalıyorlarmış.

“TURDAN KAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM”

Virüsü nereden kaptığınızı düşünüyorsunuz?

1 ay önce işim gereği Sultanahmet- Ayasofya- Yerebatan Sarnıcı turundaydım. Yabancı yöneticilerimi gezdirirken o gün o taraf Çinli turistler vardı. Bir sürü Çinli turist vardı. Kalabalık içerisindeydik. Oradan kapmış olabileceğimi düşünüyorum.

Eşiniz ve çocuğunuzun durumu nedir?

Onların testlerinin sonuçları negatif. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Hastanede 14 gün tedavi görmemin ardından evde 14 gün karantina altına alındım. Karantinam bugün sona erdi. Yarın iş başı yapıyorum.

Vatandaşlara hem Coronavirüs hem de süreç hakkında önerileriniz neler?

İnsanlar en başta sigara içmesinler. İçiyorlarsa eğer hemen bıraksınlar. Yedikleri içtikleri şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Düzenli uyku ve dengeli beslenme çok önemli.

“HERKES PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNMALI”

İzmit Kızılay’a ilk plazma bağışında siz bulundunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

İkinci test sonucumun da negatif çıkması sonrasında yoğun bakımdaki hastalar için İzmit Kızılay’a giderek hastaların kullanması için plazma verdim. İzmit Kızılay’a gidip ilk plazma bağışı yapanın ben olduğumu öğrendim. Her 10 günde bir vereceğim. 0 rh+ olduğum için birçok kan grubuna verebiliyorum. Bunu herkes vermeli. Çünkü başta Türkiye yok; başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yok. Birinin yakını, ailesi herhangi bir yakınına da lazım olabilir. Hepimiz bu hastalığı geçireceğiz. Taşıyıcı olanlar bile bağışıklık sistemi çöktüğünde hastalığı ortaya çıkacak.

Bugün 17:54 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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