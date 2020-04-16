Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Av. Özhan Kurt dernek adına yaptığı açıklamada “İlimiz kadın hakemlerinden Sevcan Özkar hocamızın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Hocamızın genel durumu iyi olup tedavisine başlanacaktır. Sevcan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi
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Genç hakem koronaya yakalandı!
İlimizin kadın hakemlerinden Sevcan Özkar’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz