Genç hakem koronaya yakalandı!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Av. Özhan Kurt dernek adına yaptığı açıklamada “İlimiz kadın hakemlerinden Sevcan Özkar hocamızın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Hocamızın genel durumu iyi olup tedavisine başlanacaktır. Sevcan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi