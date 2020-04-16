Üzülmez: Bir cengaver çıkarsa artık bilemem

Ortak bir sosyal medya mecrasından açıklamalar yapan Arslanbeyli başkan Üzülmez “Kulübü Kartepe’ye taşıyacağız’ derken, bir anlamda yeniden aday olacağını ve görevini devam ettirmek istediğini de söylemiş oldu. İcraatlarını da anlatan Üzülmez, tıpkı spor basını gecesindeki açımlamalarında olduğu gibi, övgüyü hak ettiklerini, ama maalesef yerden yere vurulduklarını, bir grup medyanın kendilerini çekemediğini söylerken, yine isim belirtmedi.

ALTYAPI DEĞİŞECEK, DİNÇEL İLE DEVAM

Başkan Üzülmez daha sonra, başlıklar halinde özetle şu görüşlere yer verdi:

-Alt yapı değişecek, önemli atamalar yapılacak ve model geliştirilecek…

-Selahaddin Dinçel hocamızla gelecek yılın planlarını yine beraber yapıyoruz.

-Eski futbolcularımızla sürekli istişare halindeyiz, yeni dönemde onlardan daha fazla yararlanacağız.

-Yönetim olarak hesapta olmayan 4 milyon lira parayı bizzat biz ödedik…

-Kartepe’den profesyonel bir takım çıkaracağız…

-Tekrar ediyorum, geçmiş dönem maaşları ödedik…

-Tahir Büyükakın başkanımız bize her zaman ve yer yerde tam destek verdi ve vermeye devam ediyor.

-Scoutd ekibi kurduk… Diğer projelerimiz hazır…

-Büyük bir tesis yapacağız… Büyük ihtimalle Kartepe’de olacak…

-Mayısta yapılacakmış gibi kongreye hazırlık yapıyoruz… Ama bir cengâver çıkar mı bilemem ?..

-Eski başkandan (Bahri Yavuz) gelen borçları da ödedik…