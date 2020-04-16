İki fabrikada da örgütlü Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, Yücel Boru’da önceki gün vakanın tespit edilmesinden sonra üretimin bir hafta süreyle durdurulduğunu açıkladı. Kroman’da ise şüpheli bir durum olduğu söyleyen Aydın, şunları söyledi: “Sendikamıza bağlı fabrikalarda il ilçe sağlık kuruluna başvuru yapıyoruz. Temsilcilerle duruşlara geçiyoruz ama Türkiye’de bizim dışımızdaki sendikalar adım atılmıyor. Sadece bir fabrikada 60-70 tane pozitif vaka çıktığını duyuyoruz. Örgütlü olduğumuz fabrikalarda işverenlerle konuşarak belli yol alıyoruz, sıkıntı aşılamadığında mücadele veriyoruz. Ama genel olarak durum sıkıntılı.” (Evrensel)
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Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
Gebze'de Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu Yücel Boru ve Kroman Çelik fabrikalarında pozitif vaka tespit edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz