İki fabrikada da örgütlü Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, Yücel Boru’da önceki gün vakanın tespit edilmesinden sonra üretimin bir hafta süreyle durdurulduğunu açıkladı. Kroman’da ise şüpheli bir durum olduğu söyleyen Aydın, şunları söyledi: “Sendikamıza bağlı fabrikalarda il ilçe sağlık kuruluna başvuru yapıyoruz. Temsilcilerle duruşlara geçiyoruz ama Türkiye’de bizim dışımızdaki sendikalar adım atılmıyor. Sadece bir fabrikada 60-70 tane pozitif vaka çıktığını duyuyoruz. Örgütlü olduğumuz fabrikalarda işverenlerle konuşarak belli yol alıyoruz, sıkıntı aşılamadığında mücadele veriyoruz. Ama genel olarak durum sıkıntılı.” (Evrensel)