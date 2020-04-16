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Bugün 19:15 TSİ- Eğitim G: Bugün 19:19 TSİ

Yazın okullar açık olacak mı?

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yazın açık olacağı iddiasının doğru olmadığını ifade etti. Selçuk, LGS ile ilgili de "şu anda bir tarih değişikliği yok" dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

OKULLAR YAZIN AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk, okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılacağı ve yazın okulların 2 ay açık olacağı iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

“LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok” diyen Selçuk  “Bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.” diye konuştu

Selçuk, 30 Nisan’da açılması planlanan okullarla ilgili ise “koşullar gerektirirse kararımızı yeniden gözden geçiririz.” dedi.

“BİLİMSE VERİLERLE KARAR VERİLECEK”

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

* Öğrenmede unutmanın olmaması için çabalıyoruz. Telafi eğitiminin amacı tamamlayıcı olması.

* Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. ‘Yazın 2 ay okullar açık olacak’ yorumu doğru değil. Veliler çocuklarla eğlenip bilgilenebilirler.

* Bu konu bizim kararımıza göre belirlenecek bir konu değil. Bilimsel verilerle karar verilmesi gereken bir durum.

* Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler ele alarak Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bir karar verilmesi gerekiyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA KARARLARI PAYLAŞACAĞIZ”

* Önümüzdeki haftalarda, günlerde her gün yaptığımız değerlendirmeleri artırıp bu konudaki kararı paylaşacağız.

* LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.

* Eğer koşullar gerektirirse okulların 30 Nisan’da açılmasıyla ilgili kararımızı yeniden gözden geçiririz.

Bugün 19:15 TSİ - Eğitim

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