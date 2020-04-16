Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 40 bin 427 test yapıldığını açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 4 bin 801 olduğunu duyuran Bakan Koca, 125 kişinin de vefat ettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 74 bin 193'e, toplam can kaybı da bin 643'e yükseldi.
Bugün 19:37 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 21:20 TSİ
Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 801 olduğunu 125 kişinin de vefat ettiğini açıkladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz