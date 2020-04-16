Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 40 bin 427 test yapıldığını açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 4 bin 801 olduğunu duyuran Bakan Koca, 125 kişinin de vefat ettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 74 bin 193'e, toplam can kaybı da bin 643'e yükseldi.