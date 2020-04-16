Nazife Güngör yaşamını yitirdi

İzmit Lisesi beden eğitimi öğretmenlerinden emekli eğitimci İsmail Güngör'ün eşi, emekli ilkokul öğretmeni Nazife Güngör (82) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Uzun bir süredir yatağa bağlı yaşayan ve tedavi gören Güngör, iki çocuk annesiydi. Nazife Güngör'ün cenazesi bugün Sarımeşe'de toprağa verildi.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz