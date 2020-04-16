Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 20:42 TSİ- Gündem G: Bugün 21:23 TSİ

Babasını kaybetti üzüldü, ailesiyle testleri negatif çıktı, sevindi

Savaş Vardoğan'ın oğlu antrenör Hasan Vardoğan ve eşi ile çocuklarının testi negatif çıktı. Evde karantina sürecini tamamlayan Vardoğan, babasının acısını paylaşanlara teşekkür etti.
mask

Savaş Vardoğan'ın oğlu antrenör Hasan Vardoğan ve eşi ile çocuklarının testi negatif çıktı ve 14 günlük karantina süresini tamamladı. Evde karantina sürecini tamamlayan Vardoğan rahatlarken, ailesiyle bu tehlikeyi atlatmanın sevincini yaşarken, babasının ölümü acısını paylaşanlara teşekkür etti. İşte Vardoğan’ın açıklaması...

VEFAT HABERİNİ ALDIK

“23 Mart Pazartesi günü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde başlayan bu zorlu sürecimizde, 28 Mart Cumartesi günü babama yapılan COVİD-19 testi pozitif çıktığından. o gün itibari ile Seka Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. Burada babama yapılan iki COVİD-19 testi negatif çıktı, biz aile bireylerinin olduğu gibi tüm sevenlerinin taburcu olmasını beklediği günlerde 13 Nisan Pazartesi günü kalbine yenik düşerek vefat ettiği haberini aldık."

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

"Bu hastane sürecinde babamla büyük bir özveriyle ilgilenen. tekrar yaşama tutunması için mücadele eden. bizimle devamlı iletişim halinde olan tüm sağlık çalışanlarına, orada bulunan güzel insanlara hakkınızı helal edin demeyi bir borç bilirim .Vefat haberinden sonra bugünkü zor şartlarda yasak olmasına rağmen bizzat mezarlığa gelerek cenazemize katılan, sonradan haber alarak evimize taziyeye gelen telefon ve mesaj ile taziyelerini ileten bizlere bu zorlu günümüzde destek olan yanımızda olan gönlü güzel tüm dostlara teşekkür eder hakkınızı helal edin demeyi bir borç bilirim. Bizlerin durumu ise iyi. Karantina sürecini atlattık. Sapasağlamız."

"BABANIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

"Naçizane bir kaç kelam edip sözlerimi bitirmek isterim; “Tecrübeyi parayla satın alamazsın” bu acıyı çok taze yaşayan bir arkadaşınız, kardeşiniz ne olarak görürseniz görün hayatta iken babanızın kıymetini bilin sonra keşke demeyin. Eskisi gibi sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde buluşmak ve görüşmek dileği ile herkese saygılar."

Bugün 20:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başiskele Belediyesi Koronavirüs’e Karşı Hız Kesmiyor mask
Başiskele Belediyesi Koronavirüs’e Karşı Hız Kesmiyor
İzmit Belediyesi koronaya karşı Aronya üretecek mask
İzmit Belediyesi koronaya karşı Aronya üretecek
Sağlığınız için sahanın kahramanlarını dinleyin mask
Sağlığınız için sahanın kahramanlarını dinleyin
Eczanelerde kod var maske yok! mask
Eczanelerde kod var maske yok!
Başkan Bıyık, polislere ve muhtarlara maske dağıttı mask
Başkan Bıyık, polislere ve muhtarlara maske dağıttı
Hüseyin Erol’dan son gün istifası mask
Hüseyin Erol’dan son gün istifası
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
İYİ Parti’den suç duyurusu mask
İYİ Parti’den suç duyurusu
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor... mask
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...

GALERİ

Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL