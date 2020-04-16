Babasını kaybetti üzüldü, ailesiyle testleri negatif çıktı, sevindi

Savaş Vardoğan'ın oğlu antrenör Hasan Vardoğan ve eşi ile çocuklarının testi negatif çıktı ve 14 günlük karantina süresini tamamladı. Evde karantina sürecini tamamlayan Vardoğan rahatlarken, ailesiyle bu tehlikeyi atlatmanın sevincini yaşarken, babasının ölümü acısını paylaşanlara teşekkür etti. İşte Vardoğan’ın açıklaması...

VEFAT HABERİNİ ALDIK

“23 Mart Pazartesi günü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde başlayan bu zorlu sürecimizde, 28 Mart Cumartesi günü babama yapılan COVİD-19 testi pozitif çıktığından. o gün itibari ile Seka Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. Burada babama yapılan iki COVİD-19 testi negatif çıktı, biz aile bireylerinin olduğu gibi tüm sevenlerinin taburcu olmasını beklediği günlerde 13 Nisan Pazartesi günü kalbine yenik düşerek vefat ettiği haberini aldık."

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

"Bu hastane sürecinde babamla büyük bir özveriyle ilgilenen. tekrar yaşama tutunması için mücadele eden. bizimle devamlı iletişim halinde olan tüm sağlık çalışanlarına, orada bulunan güzel insanlara hakkınızı helal edin demeyi bir borç bilirim .Vefat haberinden sonra bugünkü zor şartlarda yasak olmasına rağmen bizzat mezarlığa gelerek cenazemize katılan, sonradan haber alarak evimize taziyeye gelen telefon ve mesaj ile taziyelerini ileten bizlere bu zorlu günümüzde destek olan yanımızda olan gönlü güzel tüm dostlara teşekkür eder hakkınızı helal edin demeyi bir borç bilirim. Bizlerin durumu ise iyi. Karantina sürecini atlattık. Sapasağlamız."

"BABANIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

"Naçizane bir kaç kelam edip sözlerimi bitirmek isterim; “Tecrübeyi parayla satın alamazsın” bu acıyı çok taze yaşayan bir arkadaşınız, kardeşiniz ne olarak görürseniz görün hayatta iken babanızın kıymetini bilin sonra keşke demeyin. Eskisi gibi sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde buluşmak ve görüşmek dileği ile herkese saygılar."