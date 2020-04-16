İçişleri Bakanlığı sosyal medyada son 1 ayda asılsız koronavirüsü paylaşımı yapan binlerce hesabı incelediğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan bakanlık, 765 şüpheli şahsın tespit edildiğini belirtti. Ayrıca 303 şahsın da yakalandığını ifade etti.
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İçişleri: 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi!
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 31 günde asılsız ve provokatif corona virüsü paylaşımı yapan 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz