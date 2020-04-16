İçişleri: 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi!

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada son 1 ayda asılsız koronavirüsü paylaşımı yapan binlerce hesabı incelediğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan bakanlık, 765 şüpheli şahsın tespit edildiğini belirtti. Ayrıca 303 şahsın da yakalandığını ifade etti.