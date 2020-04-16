9 katlı apartmanın çatısından atladı!

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzeri Yuvam Akarca Konutları 4 C Blokta meydana gelen olayda henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti. Kadının çatıdan atladığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimliği belirsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından kimliği belirsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANGIN MERDİVENİNDEN ÇATIYA ÇIKMIŞ

Yaklaşık 35 - 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının binaya yangın merdivenlerinden girerek çatıya çıktığı ve daha sonra da kendini boşluğa bıraktığı öğrenildi. Intihar eden kadının binada hiç kimse tarafından tanımadığı ve farklı bir mahalleden gelerek burada intihar ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken intihar ederek yaşamına son veren kadının kimliğini tespit etmete çalışıyor.