9 katlı apartmanın çatısından atladı!

\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \nAl\u0131nan bilgiye g\u00f6re \u0130zmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi \u00fczeri Yuvam Akarca Konutlar\u0131 4 C Blokta meydana gelen olayda hen\u00fcz kimli\u011fi \u00f6\u011frenilemeyen bir kad\u0131n 9 katl\u0131 apartman\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131ndan atlayarak intihar etti. Kad\u0131n\u0131n \u00e7at\u0131dan atlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren mahalle sakinleri durumu polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi.\n\n\nHAYATINI KAYBETT\u0130K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan kontrollerde kimli\u011fi belirsiz kad\u0131n\u0131n ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 ve polis ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan inceleme i\u015flemlerinin ard\u0131ndan kimli\u011fi belirsiz kad\u0131n\u0131n cenazesi otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\n\n\nYANGIN MERD\u0130VEN\u0130NDEN \u00c7ATIYA \u00c7IKMI\u015eYakla\u015f\u0131k 35 - 40 ya\u015flar\u0131nda oldu\u011fu tahmin edilen kad\u0131n\u0131n binaya yang\u0131n merdivenlerinden girerek \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve daha sonra da kendini bo\u015flu\u011fa b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Intihar eden kad\u0131n\u0131n binada hi\u00e7 kimse\u00a0 taraf\u0131ndan tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 ve farkl\u0131 bir mahalleden gelerek burada intihar etti\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Polis ekipleri olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131rken intihar ederek ya\u015fam\u0131na son veren kad\u0131n\u0131n kimli\u011fini tespit etmete \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\n\n\n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz