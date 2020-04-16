Koronavirüste korkutan bulgu!

Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı mücadelesini sürdürürken, virüsle ilgili çalışmalarda devam ediyor. Bilim insanları koronanın akciğerlerde tahribatın haricinde beyin ve sinir sistemine de ciddi oranda hasar verdiğini ortaya çıkmıştı. Bilim dünyasının yaptığı son çalışmalarda ise virüsün kalp, böbrek, karaciğer, ve bağırsaklara da ciddi oranda zarar verdiği ortaya çıktı.
RİTİM BOZUKLUĞUNA RASTLANDI
Yapılan araştırmalar sonucunda Çin ve New York'taki uzmanlar, Covid-19 hastalarında, kalp kası iltihabına ve ani kalp durmasına yol açabilecek ritim bozukluğuna rastladıklarını da bildirdi. Öte yandan uzmanlar, salgın geçtikten sonra dünyanın kötü bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya kalacağı konusunda da uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz