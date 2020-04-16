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İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yaptığı gıda takviyesi ve ihtiyacı olan ailelere erzak kolisi desteklerini duyan İstanbul’dan Top Roasters isimli kahve firması bin paket kahveyi sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan ailelerin erzak kolisine eklenmesi için İzmit Belediyesine gönderdi. 
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Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm birimleriyle seferber olan İzmit Belediyesi’nin çalışmaları İzmit’te olduğu gibi çevre illerden de büyük bir takdir topladı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in her gece İzmit’te bulunan hastanelerdeki sağlık çalışanlarına gıda takviyesinde bulunduğunu ve ihtiyacı olan ailelere erzak desteğinde bulunduğunu öğrenen Top Roasters isimli kahve firması İzmit Belediyesine bin paket kahve gönderdi. 

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren firma Başkan Hürriyet’e bu süreçteki hassas davranışlarından dolayı teşekkürlerini sunarken Top Roasters isimli kahve firmasının sahibi Adem Kahveci ve proje ortağı Tuğçe Yılmaz hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan ailelerin erzak kolisine eklenmesini için gönderdikleri kahvelerin İzmit halkına hediyesi olduklarını ifade ettiler. 

İZMİT HALKINA HEDİYEMİZ OLSUN İSTANBUL’DAN SEVGİLERLE

İzmit Belediyesine gönderdikleri bin paket kahvenin yanına bir de not düşen Top Roasters Kahve,  “Sayın İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet,  Top Roasters olarak duyduk ki İzmit’te sağlık çalışanlarına her gece gıda takviyesinde bulunurken ihtiyacı olan ailelere "İzmit halkının hediyesidir" kolileri ile erzak desteğinde bulunuyormuşsunuz. Öncelikle bu hassas davranışınızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Paketin içinde bulunan kahvelerimizi İzmit Belediyesi aracılığıyla başta sağlık çalışanları olmak üzere ihtiyacı olan ailelere ulaştırırsanız çok memnun oluruz. Bu kahveler İzmit halkına hediyemiz olsun. İstanbul’dan sevgilerle” ifadelerini kullandı.

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