Eli cebinde intihara gitti!

Bu gece İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzeri Yuvam Akarca Konutları 4C blokta bulunan 9 katlı apartmanın çatısından kimliği belirlenemeyen bir kadın atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ELİ CEBİNDE İNTİHARA GİTTİ

Çatıdan atlayarak yaşamına son veren kadının 35 -40 yaşlarında olduğu, başka bir mahalleden gelerek apartmanın yangın merdiveninden binaya girdiği saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde genç kadının elleri cebinde ve soğukkanlı bir şekilde apartmanın bahçesinden girdiği, yangın merdivenine yönelerek çatıya çıktığı görüldü.