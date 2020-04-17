FLO’dan 23 Nisan’a özel rengarenk adımlar!

Çocuk ayakkabı modasında farklı modelleri, konforu ve uygun fiyat avantajını bir arada sunan FLO, baharın tüm renklerini çocuk koleksiyonuna taşıyor. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını evlerden kutlayacak çocukları mutlu etmek isteyen aileler, çocuklarına en ideal hediyeyi flo.com.tr’de buluyor.

HER ADIMDA KONFOR

FLO, İlkbahar/Yaz Çocuk Koleksiyonu’nda babetlerden sneakerlara, çizgi detaylarından yıldız desenlerine kadar her yaştan çocuğa hitap eden ayakkabılar yer alıyor. Sim ve hologram detayların eşlik ettiği kız çocuk koleksiyonu, pembe, siyah, beyaz, turkuaz ve pudra pembesi gibi renklerle kız çocuklarının adımlarına renk katıyor. Son dönemin öne çıkan modeli kalın tabanlı sneakerlar ve rugan babetler, kızların kıyafetlerini en şirin şekilde tamamlıyor. FLO’da erkek çocuklarının dünyası da renkli ve şık detaylardan oluşuyor. Mavi, siyah, sarı, beyaz, lacivert tonları yeşil, turuncu ve kırmızı gibi renk detaylarıyla hareketleniyor. Bağcık ve cırt cırtlı sneakerlar pratik kullanım olanağı sağlıyor. Esnek ve rahat taban yapısına sahip ayakkabılar, her adımda konfor sunuyor.