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"Aygün'ün koronayla mücadelesi üç maaşından birini bağışlamak"

CHP Derince İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronayla mücadele kapsamında Derince Belediyesi'nin sınıfta kaldığı belirtildi
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Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhuriyet Halk Partisi Derince ilçe Örgütü olarak, hükümetin ve iktidar partisine ait yerel yönetimlerin geçirdiğimiz bu zor günlerde göstermiş oldukları zafiyetleri üzülerek takip etmekteyiz. İktidar herkes evlerindeyken, ihalelerine, inşaatlarına ve doğa talanına devam etmekte, halk sağlığını değil, rantı ve bireysel politikalarını önceleyen bir yaklaşımı sürdürme gayretindedir. İşten çıkarmalar yasaklanmıyor, iktidar çarklar dönsün dedikçe insanlar çalışmaya, hastalığı yaymaya hatta maalesef ölmeye devam ediyor. Derince Belediyesi de iktidarın bu sorumsuz tutumlarını yerelde sürdürmekte.

TEK ADIM ÜÇ MAAŞTAN BİRİNİ BAĞIŞLAMAK

Daha önce CHP Derince ilçe Örgütü olarak Derince Belediyesi'nin yönetilemediğini söylemiştik. Derince Belediyesi'nin ve Derince Belediye Başkanı'nın korona virüs konusunda attığı tek adım belediyeden aldığı üç maaşın birini Cumhurbaşkanlı' ğının kampanyasına bağışlamak. Sokaklarımız dezenfekte edilmediği, vatandaşa hiçbir bilgilendirme yapılmadığı gibi belediyenin birincil görevleri dahi maalesef icra edilmiyor. Derince Belediyesi tekrar hizmette en kötü belediye olmak konusundaki ısrarını sürdürüyor.

EN ÖNCELİKLİ GÖREV YERİNE GETİRİLMİYOR

Derincemizin bazı mahallerinde çöp yığınlarının oluştuğu geçtiğimiz gün medyaya da yansıdı. Hijyen ve hizmete en çok ihtiyaç duyduğumuz pandemi döneminde, Derince Belediyesi'nin en öncelikli görevini bile yerine getirememesi bu ilçe halkına karşı bir sorumluluk duymadığının göstergesidir. Derince halkına sözümüzdür; talanı değil halkı, inşaatı ve rantı değil, halk sağlığını, yandaşların değil vatandaşların taleplerini önceleyen bir anlayışla, Derince halkına bunca yıldır tanıtılamamış sosyal belediyecilik kavramını, her sokağımıza, her mahallemize nakış gibi işleyeceğiz.

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